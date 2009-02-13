Промышленный спад в еврозоне ускорился

Объем промышленного производства в еврозоне снизился в декабре 2008 года на 12 процентов относительно того же месяца прошлого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Евростата. Это падение стало рекордным как минимум с 1986 года, когда начала вестись соответствующая статистика. Относительно предыдущего месяца снижение составило 2,6 процента.

Компании еврозоны сокращают объемы производства, поскольку финансовый кризис привел к существенному снижению спроса на большинство групп товаров. В ноябре объемы производства упали на 7,7 процента по сравнению с тем же месяцем 2007 года.

В отдельных странах темпы снижения оказались значительно выше, чем в среднем по региону. К примеру, в Испании этот показатель составил 19,6 процента.

Падение производственных показателей сказывается и на темпах роста ВВП в целом. К примеру, по предварительным данным, во Франции в четвертом квартале экономика сократилась на 1 процент, такой же результат был зафиксирован и в Испании. Согласно прогнозам ЕС, объем экономики еврозоны в 2009 году снизится на 1,9 процента.

Лента.ру