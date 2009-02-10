На межбанке торги по доллару открылись повышением котировок
10:55, 10 февраля 2009Общество
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8,0750/8,1925 грн./долл
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышение котировок – 8,0750/8,1925 грн./долл.
Как сообщили УНИАН в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг»,цены на российскую валюту поднялись до 0,2220/0,2280, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,3945/10,5790.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на прежнем уровне – 1,2891/92 (четверг – 1,2891/92).
В понедельник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,7900.
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