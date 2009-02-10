ОПЕК приняла решение закрыть 35 крупных проектов

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) приняла решение закрыть или отложить реализацию 35 из 150 крупных проектов в области добычи нефти и газа. Как отметил генеральный секретарь ОПЕК Абдалла эль-Бадри, причиной стало падение цен на энергоносители.

Он также уточнил, что страны - члены организации на 80% выполнили свои предыдущие решения о сокращении суточного размера добычи нефти в размере 4,2 млн барр., передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.