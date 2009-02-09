В Минэкономики объяснили причины январской инфляции

Показатель инфляции в январе 2009 года в размере 2,9% стал следствием распространения мирового финансового кризиса и, в частности, девальвационных тенденций на отечественном валютном рынке в конце 2008 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, так прокомментировал показатель январской инфляции министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

«Мощным катализатором роста стал «эффект переноса» валютного курса на внутренние цены и, в большей степени, на импортные товары. Из-за повышенной эластичности по обменному курсу эффект переноса оказался наиболее весомым в формировании ценовой динамики. Кроме того, степень влияния динамики обменного курса на индекс потребительских цен усилилась инфляционными ожиданиями населения», - цитирует Б.ДАНИЛИШИНА пресс-служба Минэкономики.

Как сообщал УНИАН, потребительские цены в январе 2009 года, по сравнению с декабрем 2008 года, выросли на 2,9%, а цены производителей промышленной продукции - на 0,2%.

По товарной структуре, в январе уровень инфляции был сформирован, преимущественно, за счет подорожания продуктов питания на 3,1%, кроме того, рост цен обеспечило повышения коммунальных тарифов - на 2%.