Завтра в Киеве мокрый снег, дождь, гололед

Завтра в Украине ожидается мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега; на юге небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, только в восточных областях и в Крыму без осадков.

Местами туман, на дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на юге порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью в западных, южных областях и в Крыму около 0°, на остальной территории 4-9° мороза, в восточной части и на севере Левобережья до 14° мороза; днем в Украине 0-5° тепла, на юге и Закарпатье 6-11°.

В Киеве и области в среду ожидается мокрый снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 1-3° тепла, по области ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла.