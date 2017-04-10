В Одессе проходит четвертый фестиваль духовых оркестров (видео)
14:08, 10 апреля 2017Общество
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Духовые оркестры из разных городов демонстрируют свое мастерство в Одессе.
В Одессе проходит четвертый фестиваль духовых оркестров / Кадр из видео ТСН
Восемь музыкальных коллективов из Чернигова, Тернополя и Киева прибыли в Одессу на фестиваль.
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