В Одессе проходит четвертый фестиваль духовых оркестров (видео)

Восемь музыкальных коллективов из Чернигова, Тернополя и Киева прибыли в Одессу на фестиваль.

Читайте такжеВ Одессе после трехлетнего перерыва сегодня снова празднуют Юморину (фоторепортаж)

Концертные площадки под открытым небом собрали немало зрителей, а по Дерибасовской в национальных костюмах промаршировали даже военные из Турции.