В Одессе проходит четвертый фестиваль духовых оркестров (видео)

14:08, 10 апреля 2017
Общество
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Духовые оркестры из разных городов демонстрируют свое мастерство в Одессе.

В Одессе проходит четвертый фестиваль духовых оркестров / Кадр из видео ТСН

Восемь музыкальных коллективов из Чернигова, Тернополя и Киева прибыли в Одессу на фестиваль.

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Концертные площадки под открытым небом собрали немало зрителей, а по Дерибасовской в национальных костюмах промаршировали даже военные из Турции.

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