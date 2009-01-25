Австрия отказалась от "газовых" претензий и к Украине, и к России

Крупнейший австрийский импортер российского газа EconGas GMBH не будет выдвигать юридических претензий ни «Газпрому», ни НАК «Нафтогаз Украины» из-за снижения поставок газа в начале января этого года.

Об этом сообщил исполнительный директор компании Люка Делла ГАТТА еженедельнику «Зеркало недели» (№2 (730) от 24-30 января 2009 года).

Л.Д.ГАТТА отметил, что Австрия ценит многолетнее надежное партнерство с «Газпромом» и не планирует менять условия сотрудничества. «Мы не планируем менять что-то в нашем контракте о газопоставках с «Газпромом», — сказал он.

Исполнительный директор EconGas также выразил надежду, что украинско-российский газовый конфликт исчерпан. «Мы надеемся, что ситуация между российским «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины» будет решена благодаря заключению новых соглашений о поставке и транзите природного газа между двумя сторонами», — отметил Л.Д.ГАТТА.

Как сообщал УНИАН, утром 7 января Россия полностью прекратила транзит газа через Украину.

В общей сложности от уменьшения поставок российского газа пострадали 17 стран-членов ЕС, в частности, в Австрии снижение поставок российского газа составило 90%.