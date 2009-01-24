В Кировограде реализовали принцип "один с сошкой, семеро с ложкой"?

В Кировограде на одного платежеспособного пассажира троллейбуса приходится до 7 граждан льготных категорий.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор ООО «Елисаветградская транспортная компания» Олег ПЛОХОВ.

По его словам, стоимость проезда в кировоградском троллейбусе сегодня самая низкая в Украине – 50 копеек.

«Мы долгое время не поднимали тариф, поскольку считаем себя социально ориентированным предприятием. Однако реальна себестоимость проезда одного пассажира в троллейбусе колеблется от 1,25 до 1,3 грн.», - подчеркнул директор.

По словам О.ПЛОХОВА, компания уже подготовила документы о повышении тарифа до 1 грн., решение будет принимать горисполком. «Это объективная цена, хотя говорить о подорожании пока рано», - заметил он.

Руководитель ООО «Елисаветградская транспортная компания» также сообщил, что предприятие ежегодно получает дотацию из государственного бюджета на перевозку льготных категорий пассажиров, но этих средств не хватает.

«В 2006 году убытки компании составили около 3 млн. грн., в 2007 году – 2 млн. грн. Итоги за прошлый год еще не подведены, но пассажирооборот троллейбусного парка составил около 17 млн. людей», - сообщил О.ПЛОХОВ.