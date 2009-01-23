В «Артеке» впервые за всю историю лагеря отменили зимние смены

Партия регионов требует от Кабинета министров возобновить нормальное финансирование Международного детского центра «Артек».

Как говорится в заявлении Партии регионов, переданном агентству УНИАН, “сегодня мы с глубокой болью и тревогой говорим о том, что 2009 год может стать последним для знаменитой детской здравницы.

Впервые за всю историю «Артека» здесь отменены зимние смены, работники не получают зарплаты, а в госбюджете не заложено финансирование детского лагеря. Директор «Артека» вынужден был объявить голодовку”.

“Руководство международного лагеря убеждено - «Артек» банкротят специально, пытаясь захватить дорогостоящую землю”, говорится в заявлении.

Партия регионов также требует от Генеральной прокуратуры немедленно разобраться с попытками искусственного банкротства лагеря и прекратить их силой закона.

Как сообщал УНИАН, 16 января генеральный директор Международного детского центра “Артек” Борис НОВОЖИЛОВ заявил о постоянных попытках захвата земель международного детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.

«Одним из наиболее критических вопросов, связанных с “Артеком”, является земля. Все, и особенно власть предержащие, знают, что такое крымская земля, которая, в действительности является золотой. И никакой кризис не повлияет на ее стоимость”, - заметил Б.НОВОЖИЛОВ.

Он сообщил, что, по рыночной оценке, стоимость 208 га земли, на которых расположен “Артек”, составляет стоят около 1 млрд. долларов.

«Учитывая то, что в Крыму продана почти вся береговая зона, в том числе вокруг “Артека”, за земельные ресурсы центра последние два года ведется настоящая война, в частности с властью Гурзуфа», - сказал гендиректор. В связи с этим он сообщил, что за два года состоялось 600 судебных заседаний, связанных с земельными вопросами детского центра. “На сегодняшний день нам удалось отстоять территорию уникального детского центра мирового уровня. Но действенной поддержки в этой борьбе со стороны ответственных государственных органов, в частности прокуратуры, руководство “Артека” не имеет. Поэтому попытки отрезать кусочки центра не прекращаются до сих пор”, - констатировал Б.НОВОЖИЛОВ.

19 января Б.НОВОЖИЛОВ в знак протеста объявил голодовку.