В Одессе суд не признал Марушевскую виновной в премировании себя 500 гривнами

В Одессе суд не признал бывшего начальника Одесской таможни ГФС Юлию Марушевскую виновной в премировании себя 500 гривнами к Международному женскому дню 8 марта в 2016 году.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 20 марта, Малиновский районный суд Одессы рассмотрел протокол об административном правонарушении, составленный относительно премирования Марушевской во время руководства Одесской таможней премирования сотрудниц этого подразделения ГФС, в том числе и себя самой.

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Председательствующий на суде Алексей Стариков заслушал доводы сторон и пояснения Марушевской. Она, в частности, заявила, что, подписывая приказ «О выплате единовременной премии женщинам в честь праздника 8 марта», не имела никакого коррупционного умысла.

«Я пришла на работу в таможню, не ставя цель обогатиться. Я хотела что-то изменить в стране, в которой живу. Виновной себя не считаю еще и потому, что приуроченный к 8 марта приказ был согласован, согласно регламенту ГФСУ, юридическим отделом и отделом внутренней безопасности, которые не обнаружили никаких нарушений», - сказала бывший руководитель Одесской таможни.

Она также выразила недоумение по поводу того, что заявление о «выявленном нарушении» в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции написал первый заместитель председателя СБУ Павел Демчина, «который должен заниматься уголовными производствами по фактам коррупции в крупных размерах», а не мелкими административными вопросами.

«Первый заместитель руководителя СБУ занимается тем, что на 8 марта моя фамилия случайно попало в перечень премий», - отметила Марушевская. По ее мнению, Демчина преследовал цель не расследовать коррупционное преступление, а его заявление имеет «исключительно политический характер».

«Также ставилась цель дискредитировать мою работу и людей, с которыми я работала на Одесской таможне», - утверждает Марушевская.

Представитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции настаивал, что экс-начальник таможни виновна и должна понести соответствующее наказание.

Также присутствующий в суде представитель Генеральной прокуратуры заявил, что не видит состава преступления.

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«Ввиду отсутствия состава коррупционного преступления, считаю, что административное производство должно быть закрыто», - сказал он.

Судья Стариков, выслушав всех участников процесса, вынес решение в пользу Марушевской.

Как сообщал УНИАН, 8 начале февраля бывший руководитель Одесской таможни ГФС Марушевская заявила, что СБУ совместно с Национальным агентством по предупреждению коррупции обвиняет ее в административном нарушении «из-за конфликта интересов с премирования самой себя на 500 гривнами».

Она отметила, что из-за халатности кадровиков, ее фамилия попала в список, состоящий из 500 человек.