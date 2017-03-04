Марушевская опубликовала видео, как к ней приходили с обыском вооруженные сотрудники СБУ

По словам Марушевской, они приходили к ней, чтобы провести обыск, говорится в сообщении на странице в Facebook.

"Вот такие экипированные бойцы пришли ко мне, увидели телекамеры и бежали вместе со следователями Генпрокуратуры. Причину попытки обыска пояснить не смогли. Сказали, что не собирались обыскивать. Очевидно лгут, поскольку пришли со спецподразделением "Альфа", двумя понятыми и определением, которое позволяет обыск моей квартиры в любой момент до 7 марта включительно. Вежливо и бездумно отрабатывают заказ", - написала экс-глава Одесской таможни.

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Как сообщал УНИАН, ранее экс-руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская заявила, что правоохранители пытаются провести обыски в ее квартире.