Украина повысит ставку за транзит российского газа до $3 в 2010 году

В следующем году ставка за транзит российского газа по территории Украины будет составлять около трех долларов за тысячу кубометров на 100 километров.

Об этом в эфире "5-го канала" заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

По его словам, в следующем году цену на голубое топливо для Украины будут определять по специальной формуле и уже без всяких льгот и скидок. Но Украина сможет, в свою очередь, повысить ставку за транзит российского газа более чем в полтора раза - до трех долларов США за тысячу кубометров на 100 километров.

"Около 3 (долларов) будет ставка на транзит в 2010. После проведения всех расчетов – это, возможно, 2,7-3,2. Я бы не считал среднюю ставку на транзит. Каждая страна и каждый субъект, имеющий соответствующее соглашение с "Газпромом", имеет свою формулу и свою определенную цену. Украина имеет, по договоренности, соответствующую формулу, по которой будет рассчитываться ставка на транзит", - сказал Ю.ПРОДАН.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

После церемонии подписания газовых контрактов премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Украина в 2009 году получила скидку на газ в размере 20% с сохранением ставки транзита на уровне прошлого года.

20 января в управлении информации ОАО «Газпром» сообщили, что в первом квартале 2009 года цена на газ для потребителей Украины будет составлять 360 дол. за тысячу кубометров. Она рассчитана по общепринятой европейской формуле цены со снижающим коэффициентом 0,8 и будет меняться согласно формуле ежеквартально.

По словам председателя "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА, базовая цена будет составлять 450 долларов за 1 тыс. куб. газу.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что цена газа на границе РФ с Украиной в 2009 году будет составлять 228,8 долларов за тысячу кубометров, а стоимость технологического газа для Украины будет составлять 153,9 долларов за тысячу кубометров.