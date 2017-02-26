Сегодня отмечается День сопротивления оккупации Крыма

26 февраля 2014 года возле здания Верховного Совета Автономной Республики Крым состоялся многотысячный митинг крымскотатарских активистов в поддержку территориальной целостности Украины, которым противостояли сторонники вхождения полуострова в состав России.

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После аннексии Крыма российские правоохранители начали преследовать крымскотатарских активистов, которые 26 февраля 2014 года принимали участие в митинге. По данным российского следствия, в тот день в результате давки и стычек погибли двое митингующих, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На сегодняшний день оккупационные власти не прекращают осуществлять репрессии против проукраинских и крымскотатарских активистов, в настоящее время известно о 17 пропавших без вести, 12 погибших, 39 политзаключенных, 10 из которых уже осуждены.

Также в Крыму запрещена деятельность Меджлиса крымскотатарского народа как «экстремистской» организации.

На днях в государстве стартовала кампания "Крым - это Украина. 1096 дней сопротивления".

В Киеве сегодня состоится Марш солидарности с крымскотатарским народом, украинцами и представителями других национальностей, которые проживают во временно оккупированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Западные страны ввели ряд экономических санкций.