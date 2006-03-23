Украинцев косит грипп

Украинские медики констатируют рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, по информации Украинского Центра гриппа и острых респираторных инфекций Минздрава Украины, на минувшей неделе (13.03-19.03) в 10 контрольных городах, где Центр ведет наблюдение, зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРИ на 32,2% по сравнению с предыдущей неделей. Удельный вес детей среди заболевших составляет 51,5%.

Превышен эпидемический порог в Одессе – на 22,95%; по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость возросла на 48,2%, в том числе среди детей 0-14 лет - на 37,5%.

Уровни заболеваемости ниже эпидемических порогов: в Виннице на 37,3%, Днепропетровске - 26%, Донецке - 45,5%, Запорожье - 50,5%, Киеве - 56,4%, Львове - 8,1%, Симферополе - 15,9%, Харькове - 81,3%, Чернигове - 43,3%.

Удельный вес детей среди заболевших составлял: 0-2 года - 18,3%, 3-6 лет - 30,4%, 7-14 лет - 51,3%.

Госпитализировано 270 человек, в том числе 251 ребенок. Летальные случаи не зарегистрированы.

Таким образом, по заключению УЦГОРИ Минздрава Украины, ситуация по гриппу и ОРИ может рассматриваться как продолжение осенне-зимнего подъема заболеваемости населения острыми респираторными инфекциями. Специалисты считают, что погодные условия марта - температура воздуха, влажность и осадки, способствуют распространению респираторных инфекций, повышение заболеваемости которыми и регистрируются в некоторых регионах или населенных пунктах Украины.