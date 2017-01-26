На оккупированном Донбассе из-за недостатка средств закрываются больницы – разведка
12:06, 26 января 2017Общество
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На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в результате недостаточного финансирования и низкого уровня зарплат медицинского персонала закрываются больницы и медицинские пункты.
Местные жители могут ехать на лечение в Ростовскую область / Иллюстрация УНИАН
Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Facebook.
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«При отсутствии достаточного количества функционирующих лечебных заведений военнослужащие, в том числе из числа местных жителей, 9 отдельного штурмового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ проходят лечение и реабилитацию после ранений и увечий в медицинских учреждениях Ростовской области. Гражданское население региона имеет возможность выезда на лечение на территорию РФ исключительно за собственный счет», - говорится в сообщении.
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