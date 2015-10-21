Очередной российский военнослужащий рассказал о "командировке" на Донбасс

Интервью с ним опубликовано на сайте российского журналиста Олега Кашина.

Стоит отметить, что военный - сержант-артиллерист, заместитель командира взвода. Он подписал контракт после прохождения военной службы, на которую был призван в 2013 году.

"Изначально нас отправили на учения в Ростовскую область на границу с Украиной осенью 2014 года. И, начиная, с ноября 2014 года мы жили, по сути, в поле под Новочеркасском. А объявлено нам все это было на вечернем построении в самом начале февраля уже. К нам подошел командир батареи и сказал: "Уходим", без объяснений. Мы ушли, он построил нас около палатки и сказал: "Рано утром – в 4 часа вы выезжаете в Донецк", - рассказывает ситуацию военный РФ.

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При этом он добавил, что никого не заставляли, никаких приказов не было, все соглашались ехать на Донбасс добровольно.

Кроме того, стало известно, что в составе колонны в Украину было пять единиц техники – "КАМАЗ" и четыре боевых машины, а также 11 человек. Кроме этого, еще боеприпасы, сухпаек.

Отвечая на вопрос журналиста, в каком статусе российские военные находились на Донбассе, анонимный собеседник ответил: "Командировка" у нас такая была. Как бы, под Ростовом мы находились по официальной версии".

На Донбассе российские наемники подчинялись местному командиру "ДНР" в звании полковника. При этом базировались они, по словам военного, в самом центре Донецка.

"Вообще, вышло, что мы две недели просидели в ожидании в Донецке на базе – просто так, а потом уже и перемирие объявили", - рассказал российский наемник.

Кроме того, он подчеркивает, что никаких приказов о возвращении в РФ не было, "перемирие объявили – все начали по возможности возвращаться".