В Нафтогазе намекают, что только у Севастополя есть шанс сидеть в тепле

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что 90% предприятий коммунальной тепловой энергетики (ТКЭ) имеют долги за потребленный природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимир ТРИКОЛИЧ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, уровень расчетов предприятий ТКЭ на сегодня составляет только 20-30%, и за месяц задолженность увеличилась на 700 млн. грн. Общая задолженность предприятий ТКЭ за потребленный в 2008 году газ составляет 1,25 млрд. грн., а с учетом прошлых лет - 3,75 млрд. грн.

«Мы вынуждены прекратить отпуск газа… К сожалению, нам надо закрыть газ по 90% предприятий. Задолженности нет только у Севастополя», – сказал В.ТРИКОЛИЧ.

При этом он добавил, что «если холодно в домах, «Нафтогаз» к этому не имеет отношения, потому что мы не вырабатываем тепло».

«Мы будем реализовывать газ только тем, кто за него платит», – добавил В.ТРИКОЛИЧ.

Также он отметил, что на сегодня уже ограничено газоснабжение 50-60 предприятий ТКЭ по всей Украине.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря, во исполнение поручения НАК «Нафтогаз Украины», ДК «Газ Украины» поручила предприятиям по газоснабжению и газификации (облгазам) срочно начать процедуру отключения от газоснабжения 87 предприятий ТКЭ, у которых отсутствуют закупленные объемы природного газа на декабрь 2008 г.

Справка УНИАН. Согласно требованиям Указа Президента Украины от 3.10.2008 г., решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26.09.2008 г., постановлений Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 и от 12.03.2008 г. №163, импортированный природный газ реализуется в Украине НАК «Нафтогаз Украины» и ДК «Газ Украины» лишь при условии проведения теплопоставщиками стопроцентной оплаты использованного природного газа, а также предоставления ими предоплаты или банковской гарантии относительно полной и своевременной оплаты природного газа и услуг по его транспортировке и снабжению на протяжении отопительного сезона 2008-2009 гг.

Согласно требованиям Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за обеспечение теплом населенных пунктов возложена на местные органы власти.