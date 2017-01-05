На Волыни пограничники задержали грузовик с 1240 ящиками контрабандных сигарет

В Волынской области пограничники задержали грузовик с 1240 ящиками контрабандных сигарет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луцкого пограничного отряда, в пункте пропуска "Доманово" на границе с Беларусью, 5 января был остановлен грузовой автомобиль Renault с белорусскими номерами, в котором находились 1240 ящиков сигарет. При оформлении транспортного средства под управлением гражданина Республики Беларусь у пограничников возникли подозрения относительно легитимности отправителя и получателя крупной партии сигарет.

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Как отмечается в сообщении, в результате проведения углубленного осмотра груза было установлено, что сигареты не имеют марок акцизного сбора и содержат признаки незаконного изготовления и подделки упаковки. Также в ходе изучения товарно-сопроводительных документов возникли сомнения в их подлинности, данные о предприятии-отправителе имели признаки фиктивности.

В связи с этим в адрес ГУ ГФС Украины в Волынской области пограничники направили сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Сведения внесены в ЕРДР, начато досудебное расследование. Транспортное средство с табачными изделиями стоимостью более 180 тысяч долларов США, задержано и изъято.