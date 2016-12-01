В Одессе правоохранители изъяли контрабандных сигарет на 1,2 миллиона гривень

В Одессе правоохранители изъяли почти 83 тысяч пачек контрабандных сигарет стоимостью 1,2 миллиона гривень.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГФС в Одесской области, табачные изделия иностранного происхождения без марок акцизного налога выявлены на текущей неделе во время обыска складских помещений.

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Мероприятия по установлению незаконного хранения ввезенных на территорию Украины подакцизных товаров проводились сотрудниками налоговой милиции Одесской области совместно с работниками УСБ Украины в области в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины.

Всего, по результатам оперативных мероприятий, изъяты табачные изделия без марок акцизного налога установленного образа в количестве 82,59 тысячи пачек на сумму 1,2 миллиона гривень и автомобиль стоимостью 270 тысяч гривень.

В случае попадания и реализации этих изъятых табачных изделий на территорию Украины убытки в виде недопоступления в бюджет акцизного налога составили бы свыше 591 тысяч гривень.