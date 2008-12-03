В Киеве игнорируют интересы людей с особыми потребностями – Андриевский

Неумелое управление бюджетными средствами привело к тому, что задолженность города перед людьми с особыми потребностями постоянно растет. Об этом сообщил один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«В начале сентября недофинансирование интернатных учреждений составляло 2,5 млн. грн. Обитателям этих заведений не хватает продуктов питания, медикаментов, моющих средств и тому подобного. Задолженность за жилищно-коммунальные услуги интернатных учреждений составляет около 1 млн. грн. Кредиторская задолженность по программе «Забота» составляет 21,2 млн. грн, из них 1,1 млн. грн – за учебу детей-инвалидов, 3 млн. грн – за оздоровление детей-инвалидов», - отметил Андриевский.

Как сообщил политик, не менее критическая ситуация с выполнением программы «Безбарьерная среда». За 9 месяцев КГГА отчиталась о введении в эксплуатацию 53 объектов, обеспечивающих свободный доступ к заведениям социальной инфраструктуры, жилых домов и административных сооружений людям с ограниченными физическими возможностями. «53 объекта для такого мегаполиса, как Киев – это капля в море. Поскольку на сегодня в столице живет около 140 тысяч инвалидов и эта цифра постоянно растет», - заявил Дмитрий Андриевский.

Напомним, 3 декабря отмечается Международный день инвалидов.