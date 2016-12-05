Во Львове готовятся к маршу в честь годовщины ВСУ (видео)
14:30, 05 декабря 2016Общество
537
В снаряжении и под сопровождение оркестра во Львове провели репетицию Марша защитников Украины.
Во Львове готовятся к маршу в честь годовщины ВСУ / facebook.com/theministryofdefence.ua/
В полном боевом снаряжении, под сопровождение военного оркестра по центру города прошли более тысячи бойцов из воинских частей области. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ Минобороны РФ заявили, что у границ Украины приступила к "выполнению заданий" новая дивизия
17 парадных расчетов, в частности, механизированные и танковые войска, десантники, артиллерия, Нацгвардия. Более трети участников марша - бывшие бойцы АТО. Закрывать маршев будут волонтеры.
Во Львове готовятся к 25-летию ВСУ
Как известно, в понедельник и вторник во Львове отмечают 25-ю годовщину создания Вооруженных сил Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter