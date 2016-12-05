Во Львове готовятся к маршу в честь годовщины ВСУ (видео)

В полном боевом снаряжении, под сопровождение военного оркестра по центру города прошли более тысячи бойцов из воинских частей области. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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17 парадных расчетов, в частности, механизированные и танковые войска, десантники, артиллерия, Нацгвардия. Более трети участников марша - бывшие бойцы АТО. Закрывать маршев будут волонтеры.

Как известно, в понедельник и вторник во Львове отмечают 25-ю годовщину создания Вооруженных сил Украины.