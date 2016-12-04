Боевики 11 раз обстреляли украинских военных на Мариупольском направлении – штаб

Российско-оккупационные войска с начала суток совершили 11 обстрелов по позициям Вооруженных сил Украины на Мариупольском направлении.

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Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«Ночь в зоне проведения АТО прошла спокойно, и уже на утро оккупанты начали обстрелы наших позиций из минометов в районе Широкино. В течение дня российско-оккупационные войска из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия продолжили обстреливать Талаковку, Красногоровку, Марьинку и Широкино. Все сегодняшние 11 обстрелов произошли именно на Мариупольском направлении», - говорится в сообщении.