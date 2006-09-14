Во Львове в рамках 13-го форума издателей в 20-00 Украинская служба Би-Би-си объявит начало конкурса Книга Года Би-Би-си 2006. В программе вечера также презентация новых романов украинских писателей, из Великобритании (кофейня "Лялька"). Нужна аккредитация. Телефон: +44 490-5620,e-mail: newsroom@bbc.office.kiev.ua с отметкой "Книжка года Би-Би-си". Номинировать свою любимую книжку можно: посетив вебсайт www.bbc.ua с 15 сентября; Заполнив открытку, бланки которых будут распространены на Форуме издателей во Львове; Позвонив по телефону по бесплатному (из Украины) номеру: 8800-301 5050 и оставив сообщение оператору.