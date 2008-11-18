Завтра в Киеве до 5° мороза

В ближайшие дни на территории Украины ожидается прохладная и дождливая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 19 ноября, переменная облачность. Без осадков, только в западных, а днем местами и в северных областях небольшой мокрый снег и дождь, в Крыму днем местами небольшой дождь.

Температура ночью 1-6° мороза (на юге Одесской области 0-3° тепла), днем 0-5° тепла, на юге до 7° тепла; на Южном побережье Крыма ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

20-21 ноября облачно с прояснениями. В северных, западных, центральных областях небольшие (21 ноября в Карпатах умеренные) осадки, днем преимущественно в виде дождя; на остальной территории без осадков, только ночью и утром 20 ноября в Крыму и Приазовье умеренные дожди, местами с мокрым снегом.

Температура в южной части ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в Крыму до 12° тепла; на остальной территории ночью 20 ноября от 4° мороза до 1° тепла, 21 ноября от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла.

22-23 ноября в южной и восточной части временами дождь; температура 22 ноября ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, в Крыму ночью 9-14°, днем 14-19°, 23 ноября на протяжении суток 3-8° тепла, в Крыму, Приазовье и на крайнем востоке днем 8-13°. На остальной территории дождь с переходом в мокрый снег, 23 ноября небольшой мокрый снег; температура на протяжении суток 22 ноября 2-7° тепла, на западе около 0°, 23 ноября от 3° мороза до 3° тепла (ночью в западных областях 3-8° мороза).

Завтра в Киеве и области переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь с мокрым снегом. Температура ночью 3-5° мороза, днем 2-4° тепла.

20-21 ноября ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 20 ноября от 4° мороза до 1° тепла, 21 ноября от 4° тепла до 1° мороза; днем 2-7° тепла.

22 ноября дождь с переходом в мокрый снег, 23 ноября небольшой мокрый снег. Температура ночью и днем 22 ноября 2-7° тепла, 23 ноября от 3° мороза до 3° тепла.