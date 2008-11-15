Мировой кризис надвигается на Житомирскую область

14 ноября впервые за шесть месяцев в работе сессии Житомирского областного совета приняли участие фракции Партии регионов, КПУ и Народной партии. Как сообщил УНИАН депутат облсовета от НП Николай ОЛЕЩЕНКО, "оппозиционная часть депутатов не могла молча наблюдать за распространением на область финансового мирового кризиса...".

На сессии под председательством председателя облсовета бютовца Виталия ФРАНЦУЗА депутаты фракций ПР, Народной партии и КПУ поддержали большинство вопросов повестки дня, в том числе и вопрос предоставления горных отводов, который длительное время вызывал ряд протестов у депутатов-“регионалов”.

Споры между депутатами от БЮТ и ПР возникли лишь по вопросам относительно руководства имуществом облсовета, вопроса принадлежности спортивной базы, которая должна стать основной во время подготовки к Евро-2012, и ситуации с работой компьютерных клубов области.

Как заявил В.ФРАНЦУЗ, "спорные вопросы будут изучены специальными комиссиями облсовета, а окончательные решения по них вынесут на другие заседания сессии".

Он также сообщил, что сессия рассмотрела вопрос коммунальной собственности, внесла ряд изменений в областной бюджет в этом году и другие вопросы.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля 2008 года депутаты Житомирского облсовета большинством голосов избрали В.ФРАНЦУЗА председателем облсовета вместо И.СИНЯВСКОЙ.

И.СИНЯВСКАЯ это решение обжаловала в суде. Однако Королевский райсуд Житомира в июле принял решение, которым установил отсутствие у И.СИНЯВСКОЙ полномочий председателя облсовета и обязал Житомирский облсовет в лице Виталия ФРАНЦУЗА освободить ее от должности председателя, о чем выдать приказ.

В поддержку И.СИНЯВСКОЙ выступили депутаты облсовета от Партии регионов, Народной партии и КПУ. Депутаты от этих фракций бойкотировали пленарные заседания Житомирского облсовета, однако им не удалось сорвать работу облсовета, поскольку эти депутаты составляют меньшинство.