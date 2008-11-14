Правительство гарантирует выплату пенсий

Кабинет Министров Украины рассмотрел мероприятия по сохранению доходной части государственного бюджета и недопущения задолженности по пенсионным выплатам.

Как сообщает пресс-служба Минтруда, во время заседания министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА проинформировала о ситуации, которая складывается с финансированием пенсионных выплат до конца нынешнего года. Она, в частности, отметила, что выплата пенсий осуществляется и будет осуществляться в размерах, предусмотренных законодательством.

С целью недопущения задолженности по финансированию выплат пенсий в 2009 году определены меры по наполнению доходной части бюджета Пенсионного фонда и оптимизации его расходов. Они предусмотрены в законопроекте, который уже послан на проработку заинтересованным министерствам и ведомствам.

Одновременно предлагаются к рассмотрению как безотлагательные на ближайших заседаниях Верховной Рады Украины такие зарегистрированы законопроекты: “О внесении изменений в Закон Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” относительно погашения долгов перед Пенсионным фондом Украины” и “О дополнении статьи 20 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.

Настоящими документами предусматривается усовершенствовать механизм осуществления контроля со стороны учреждений банков за уплатой страхователями в полном объеме соответствующих сумм страховых взносов во время выдачи (перечисления) средств для выплат заработной платы (дохода) через учреждения банков и уменьшить размер финансовых санкций, которые применяются за нарушение сроков по уплате страховых взносов, а также механизмы стимулирования погашения долгов в Пенсионный фонд.

Также Л.ДЕНИСОВА сообщила, что уже согласован проект Концепции дальнейшего проведения пенсионной реформы в Украине, который предусматривается подать на рассмотрение Кабинета Министров Украины после уточнения финансово-экономических расчетов с макроэкономическими показателями для формирования государственного бюджета на 2009 год.