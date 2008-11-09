Россия сделает рынок ценных бумаг более либеральным, но…

Россия будет укреплять внутренний рынок ценных бумаг, делая правила более либеральными и привлекательными для инвесторов, и тем самым намерена сократить свою зависимость от внешних шоков, заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Более будет усилен внутренний рынок ценных бумаг, будет увеличено количество эмитентов на рынке, правила более либеральные. Многие захотят к нам прийти сюда, здесь размещать ценные бумаги. В этом смысле он (рынок) будет более самостоятельным", - заявил Кудрин в интервью телеканалу Russia Today, которое цитирует РИА "Новости".

При этом он отметил, что создавать в России полностью независимую финансовую систему в условиях глобализации невозможно и нецелесообразно.

"Независимую систему невозможно создать. Идет речь о снижении своей зависимости, особенно в отношении таких внешних шоков. Поэтому если мы врастаем в мировую экономику и хотим иметь свободное движение капитала и конвертируемую валюту, то мы как раз независимую не можем создать. Но снизить негативное влияние можем", - объяснил Кудрин.