Топ-10 самых прибыльных менеджерских профессий в США

Заработная плата американских профессиональных менеджеров старшего звена или так называемых "белых воротничков" в 2008 году в среднем составила 114 тысяч долларов в год, продемонстрировав уверенный рост за последние пять лет с 95,5 тысячи долларов в 2004 году, подсчитал журнал Forbes.

По иронии судьбы, в число самых прибыльных менеджерских профессий вошли финансисты и девелоперы, чья сфера деятельности увлекала в воронку кризиса глобальную экономику, отмечает РИА “Новости”, приводя данные журнала.

Возглавил топ-10 портфельный менеджер-директор со средней зарплатой в 130,4 тысячи долларов, за ним идет директор по развитию - средний доход 121,9 тысячи долларов, замыкает первую "тройку" гендиректор, формирующий концепцию управления и использования ресурсов, включая кадровые. Его средний заработок в этом году составит 121,5 тысячи долларов с наиболее высокими ставками в компаниях, чей бизнес связан с медициной.

Инженер-управленец с доходом 113 тысяч долларов в год оказался на четвертой позиции в рейтинге самых высокооплачиваемых "белых воротничков" в США, за ним идут операционный директор с заработной платой в 112 тысяч долларов и директор по управлению информационными системами - со 107 тысячами долларов. Кстати, темпы роста доходов в последней прослойке "белых воротничков" составил 17% за пятилетку.

Почти сравнялись в доходах менеджер по продажам и главный аудитор, получающие по 107 тысяч долларов с небольшой разницей в несколько сотен долларов в пользу первого.

Как можно было ожидать, самые бурные темпы роста собственных доходов продемонстрировали финансовые директоры, заботящиеся о финансовой отчетности, прибылях и расходах компании. Их заработная плата за 5 лет выросла на 29,5% до в среднем 105 тысяч долларов в год.

Замыкает десятку самых престижных менеджерских специализаций директор по информационной безопасности. Его годовой доход в среднем составляет 106,7 тысячи долларов в год.

Forbes отмечает, что данные получены в результате анализа доходов безупречных профессионалов верхнего эшелона в 11 отраслях американской индустрии.