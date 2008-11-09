Следствием финансового кризиса станут падение объемов телепроизводства и потеря динамики роста в отрасли.

Об этом заявил кино- и телепродюсер Александр РОДНЯНСКИЙ в интервью еженедельнику «Зеркало недели».

По его оценке, в 2009 году объемы телепроизводства в Украине упадут на 50% по сравнению с нынешними.

«Я рекомендовал бы тем, кто очерчивает планы на будущее, составляет бюджеты, исходить из этой цифры. В России ожидается падение рынка на 20%. Безусловно, это приведет к сокращению объемов производства», — сказал продюсер.

При этом А.РОДНЯНСКИЙ отметил и положительную сторону кризиса — оздоровление отрасли. «Вместо 200 фильмов будет, скажем, 60 — и, надеюсь, более качественных», — сказал он.

В то же время он считает, что на кинопрокат серьезно кризис не повлияет.

«Прокат будет жить, потому что в кино все равно будут ходить. В кризисные периоды, как утверждают очевидцы, в кино ходят», - сказал продюсер.

Вместе с тем А.РОДНЯНСКИЙ допустил, что кризис может отразиться на жанровой палитре кино. По его словам, пример Голливуда 30-х годов свидетельствует, что когда люди живут плохо, то любые приятные эмоции и ощущения востребованы. В частности, добавил А.РОДНЯНСКИЙ, это сказки, фентези, мелодрамы, романтичные комедии, а не социальное кино и не реалистические фильмы.