Погода на 9-13 ноября

В Украине завтра ночью будет мороз, днем 3-8° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 9 ноября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами в западных областях туман. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, на востоке до 13° мороза, в большинстве западных областей от 1° мороза до 4° тепла; днем 3-8° тепла, на юге Одесской области, Южном побережье Крыма и Закарпатье ночью 6-10° тепла, днем 8-13° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.

10-11 ноября в Украине небольшая облачность. Без осадков. Ветер в западной половине - юго-западный, на остальной территории - северо-восточный, 3-8 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, на юге Крыма, Одесской области и местами в Закарпатье 3-8° тепла, днем 4-9° тепла, в восточных областях 0-3° тепла, в западных областях, а 11 ноября и в южной части 10-15°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

12-13 ноября без осадков, только в западных областях небольшой дождь, ночью в Карпатах с мокрым снегом. Температура ночью 12 ноября 1-6° мороза, в южной части, а 13 ноября в Украине, кроме северного востока, 0-5° тепла, днем 4-10°; в Крыму и южных областях 10-16°.

В Киеве завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью 2-4° мороза, днем 5-7° тепла.

По области переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла.

10-11 ноября в Киевской области небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

12-13 ноября без осадков. Температура ночью 12 ноября 1-6° мороза, 13 ноября 0-5° тепла, днем 4-9° тепла.