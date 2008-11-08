Сомалийские пираты захватили датское судно
На борту 13 моряков
Сомалийские пираты захватили датское судно.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.
На борту сухогруза находятся 13 моряков. Судно было захвачено 7 ноября во время прохождения через Аденский залив, говорится в сообщении Международного морского бюро. Подробностей происшествия нет. Известно, что судно следовало под флагом Багамских островов.
В африканских водах в этом году было совершено 81 нападение на торговые корабли, 32 судна были захвачены пиратами. По данным ООН, в 2008 году сомалийские пираты захватили порядка 60 иностранных судов с целью получения выкупа. Их совокупный доход в этом году может достичь 30 млн. дол.
До настоящего времени в плену у сомалийских пиратов находится захваченное более месяца назад судно "Фаина" с экипажем из двух россиян, 17 украинцев и одного гражданина Латвии.