Сомалийские пираты захватили датское судно.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

На борту сухогруза находятся 13 моряков. Судно было захвачено 7 ноября во время прохождения через Аденский залив, говорится в сообщении Международного морского бюро. Подробностей происшествия нет. Известно, что судно следовало под флагом Багамских островов.

В африканских водах в этом году было совершено 81 нападение на торговые корабли, 32 судна были захвачены пиратами. По данным ООН, в 2008 году сомалийские пираты захватили порядка 60 иностранных судов с целью получения выкупа. Их совокупный доход в этом году может достичь 30 млн. дол.

До настоящего времени в плену у сомалийских пиратов находится захваченное более месяца назад судно "Фаина" с экипажем из двух россиян, 17 украинцев и одного гражданина Латвии.