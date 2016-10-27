Во время подозрительного визита Савченко в Москву она прогулялась по Красной площади (видео)

12:14, 27 октября 2016
Общество
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Народный депутат Надежда Савченко во время визита в Москву прогулялась по Красной площади.

Савченко побывала в Москве / Фото Илья Новиков

После вынесения приговора украинцам Карпюку и Клыху она направилась в украинское посольство, передает российский пропагандистский канал РЕН ТВ.

Также российские прокремлевские сайты опубликовали видео прогулки нардепа центром Москвы.

Читайте также"Пришлось ехать за инструкциями лично": как в соцсетях отреагировали на поездку Савченко в МосквуКроме того, Савченко отказалась от не общения с российскими журналистами.

Ранее УНИАН сообщал, что Савченко ездила в Россию на заседание Верховного Суда РФ, где заслушали апелляцию на приговор украинцам Станиславу Клыху и Николаю Карпюку.

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