Во время подозрительного визита Савченко в Москву она прогулялась по Красной площади (видео)
12:14, 27 октября 2016Общество
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Народный депутат Надежда Савченко во время визита в Москву прогулялась по Красной площади.
Савченко побывала в Москве / Фото Илья Новиков
После вынесения приговора украинцам Карпюку и Клыху она направилась в украинское посольство, передает российский пропагандистский канал РЕН ТВ.
Также российские прокремлевские сайты опубликовали видео прогулки нардепа центром Москвы.
Читайте также"Пришлось ехать за инструкциями лично": как в соцсетях отреагировали на поездку Савченко в МосквуКроме того, Савченко отказалась от не общения с российскими журналистами.
Ранее УНИАН сообщал, что Савченко ездила в Россию на заседание Верховного Суда РФ, где заслушали апелляцию на приговор украинцам Станиславу Клыху и Николаю Карпюку.
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