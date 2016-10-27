Во время подозрительного визита Савченко в Москву она прогулялась по Красной площади (видео)

После вынесения приговора украинцам Карпюку и Клыху она направилась в украинское посольство, передает российский пропагандистский канал РЕН ТВ.

Также российские прокремлевские сайты опубликовали видео прогулки нардепа центром Москвы.

Читайте также"Пришлось ехать за инструкциями лично": как в соцсетях отреагировали на поездку Савченко в МосквуКроме того, Савченко отказалась от не общения с российскими журналистами.

Ранее УНИАН сообщал, что Савченко ездила в Россию на заседание Верховного Суда РФ, где заслушали апелляцию на приговор украинцам Станиславу Клыху и Николаю Карпюку.