ЕС хочет усилить роль МВФ в финансовой архитектуре мира

Европейский Союз хочет усилить роль Международного валютного фонда в финансовой архитектуре мира.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила на пресс-конференции министр финансов председательствующей в ЕС Франции Кристин ЛАГАРД в перерыве заседания Совета министров по вопросам экономики и финансов ЕС.

“МВФ должен стать центральной частью новой архитектуры, которая будет координировать деятельность регуляторов и наблюдателей финансового рынка”, - сказала она.

Министр отметила, что соответствующие предложения будут представлены Евросоюзом и во время саммита крупнейших 20 стран мира по проблемам преодоления финансового кризиса, который состоится 15 ноября в Нью-Йорке.

В свою очередь, комиссар ЕС по экономическим и монетарным делам Йоакин АЛМУНЬЯ также высказался за усиление роли МВФ в посткризисном мире.

“Нужно адаптировать инструменты МВФ к современным условиям, нужно усилить роль этой организации в целом”, - сказал он.