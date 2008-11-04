Украина может потерять четвертую часть своих внешних рынков в связи с ужесточением со стороны Европейского Союза импортных тарифов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ во время пресс-конференции.

По его словам, несколько дней назад Евросоюз принял решение о введении высокого уровня тарифов на импорт зерновых, в первую очередь пшеницы.

«Таким образом, наша продукция стает неконкурентоспособной, и Украина рискует утратить четвертую часть своих внешних рынков», - считает председатель УСПП.

Он также высказал надежду на то, что украинское правительство в ближайшее время проведет соответствующие переговоры с европейскими комиссиями о недопущении таких действий, которые «административными методами закрывают рынок зерна для Украины в Европе». Он настаивает на том, что рынок должен быть более либерализован, открыт.

Также А.КИНАХ уверен в необходимости поиска новых рынков сбыта сельхозпродукции: «Безусловно, необходимо налаживать кредитную политику, искать новые регионы сбыта, особенно Юго-Восточная Азия, Африка, Средний Восток, где спрос на зерно большой. Надо искать альтернативные рынки для высокого финансового результата», - подчеркнул председатель УСПП.