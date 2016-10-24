Упал последний в районном центре памятник Ленину на территории Украины (фото, видео)

11:01, 24 октября 2016
Общество
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В городе Новгород-Северский на Черниговщине демонтировали последний памятник Ленину в районном центре Украины (на подконтрольной Киеву территории).

В Украине упал последний памятник Ленину / espreso.tv

Местный Ленин простоял здесь 2,5 года после начала массового "ленинопада", передает Эспрессо.TV.

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Местная власть не спешила выполнять закон о декоммунизации, однако общественные активисты дожали чиновников.

Памятник Ленину отправили на хранение. Если покупатель на него не найдется, местная власть отправит его на переплавку, ведь в этом памятнике 4,5 тонны цветных металлов.

Напомним, 21 октября в крымском городе Судак неизвестные повалили памятник Ленину.

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