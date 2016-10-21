"Ленинопад" добрался до Крыма: ночью свалили памятник в Судаке

В крымском городе Судак неизвестные повалили памятник Ленину.

Об этом сообщается на сайте "Судакского городского округа".

В сообщении отмечается, что свергнутый памятник был одним из двух постаментов Ленину, оставшихся в городе.

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«В настоящее время правоохранительные органы по факту хулиганских действий проводят следственные мероприятия», - говорится в сообщении.