"Ленинопад" добрался до Крыма: ночью свалили памятник в Судаке

12:21, 21 октября 2016
Общество
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Памятник был установлен в городском саду города.

В Судаке неизвестные повалили памятник / Фото sudak.rk.gov.ru

В крымском городе Судак неизвестные повалили памятник Ленину.

Об этом сообщается на сайте "Судакского городского округа".

В сообщении отмечается, что свергнутый памятник был одним из двух постаментов Ленину, оставшихся в городе.

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«В настоящее время правоохранительные органы по факту хулиганских действий проводят следственные мероприятия», - говорится в сообщении.

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