Эксперт уверен, что долларовой благодати надолго не хватит

В преддверии поступления транша от Международного валютного фонда и перехода коммерческими банками с ноября на новый порядок покупки валюты для клиентов курс наличного доллара в обменных пунктах в ближайшие две недели снизится до уровня 5,9-6,1 грн. за доллар, возможно даже - до уровня 5,5-5,6 грн.

Так спрогнозировал агентству УНИАН ситуацию на валютном рынке начальник отдела по управлению активами ООО КУА "Велес Менеджмент" Владимир СУХАНОВ.

По его мнению, затем национальная валюта будет сдавать позиции, и ее средний курс до Нового года составит 6,3 грн., как и было согласовано на совместном заседании НБУ, ведущих банкиров и Президента 30 октября. При этом он отметил, что в 2009 году девальвация гривни продолжится. «Думаю, курс будет на уровне 7,5-8,0 грн. за доллар», - сказал он.

Прогнозировать показатель евро эксперт не стал, отметив, что макроэкономический прогноз по ситуации в Европе сейчас на пересмотре.

Снижение курса доллара в четверг, 30 октября, эксперт объяснил выходом Национального банка на межбанковский рынок с продажей валюты по курсу 6,05 и удовлетворением всех заявок без ограничения, чего не было с начала октября.

«Не все обменные пункты смогли быстро среагировать на изменение ситуации. Когда к обеду стало окончательно ясно, что курс доллара до конца дня будет уверенно снижаться, многие решили продать валюту. Но обменники или были закрыты, или в них не было гривни. Сегодня эта тенденция продолжится», - отметил В.СУХАНОВ.