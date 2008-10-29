Нацбанк Беларуси предоставит банкам беззалоговые кредиты

Правление Национального банка Беларуси приняло решение о предоставлении при необходимости банкам беззалоговых кредитов в национальной валюте на срок до трёх месяцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацбанка Беларуси, данная мера разработана в дополнение к стандартным операциям поддержания ликвидности.

Ставка по таким кредитам установлена на уровне ставки по кредиту овернайт, увеличенной на три процентных пункта.

Принятие решений о предоставлении таких кредитов на основании ходатайств банков делегировано Совету директоров Национального банка.