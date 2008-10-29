Нацбанк Беларуси предоставит банкам беззалоговые кредиты
23:19, 29 октября 2008Общество
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Для поддержания их ликвидности
Правление Национального банка Беларуси приняло решение о предоставлении при необходимости банкам беззалоговых кредитов в национальной валюте на срок до трёх месяцев.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацбанка Беларуси, данная мера разработана в дополнение к стандартным операциям поддержания ликвидности.
Ставка по таким кредитам установлена на уровне ставки по кредиту овернайт, увеличенной на три процентных пункта.
Принятие решений о предоставлении таких кредитов на основании ходатайств банков делегировано Совету директоров Национального банка.
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