На АвтоКрАЗе рабочую неделю сократили до четырех дней

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская область) приняла решение о сокращении трудовой недели с пяти до четырех дней.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, соответствующий приказ по заводу уже подписан и начал действовать на этой неделе.

Как отмечается в сообщении, данные действия связаны со снижением объемов производства из-за сокращения финансирования со стороны банковских систем.

В пресс-службе также отметили, что разработано положение, которое предусматривает очередное повышение зарплаты работникам завода на 11% с 1 ноября 2008 года.

Вместе с тем, в пресс-службе подчеркнули, что ситуация в холдинговой компании «АвтоКрАЗ» стабильная, производство автомобилей "КрАЗ" продолжается и компания планирует выйти до конца года на объемы, равносильные прошлогодним.

Как сообщал УНИАН, ООО "Кременчугский автосборочный завод" (Кременчуг, Полтавская область) планирует сократить с ноября рабочую неделю с 5 дней до 4 дней. Как отмечают на предприятии, согласно законодательству, оно имеет право по тарифному соглашению уменьшить лимит рабочего времени не более чем на 10%. Таким образом, зарплата на предприятии упадет на 10%, а с учетом премиальных – на 14%.

ОАО "Кременчугский колесный завод" (Полтавская область) с 1 ноября переходит на трехдневный режим работы. Сокращение трудовой недели связано с уменьшением объемов производства предприятия. Вместе с тем, о сокращении кадров пока речь не идет.

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.