Запорожский завод ферросплавов работает лишь на 10%

ОАО "Запорожский завод ферросплавов" (ЗЗФ, г. Запорожье) на сегодняшний день работает с 10% загруженностью производственных мощностей. Об этом сообщил сегодня на брифинге председатель Запорожской областной государственной администрации Александр СТАРУХ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, "на Запорожском заводе ферросплавов планируется переход на трехдневку (трехдневную рабочую неделю – УНИАН), а в ноябре вообще планируются простои производства. Уже сейчас загруженность производства составляет 10%".

По данным губернатора, у ЗЗФ образовалась серьезная проблема со сбытом готовой продукции.

"Остатки продукции на складах - 3 месяца", - заявил губернатор.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожский завод ферросплавов" - один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов.