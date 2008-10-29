Строительные предприятия в Донецке уволят каждого пятого

В Донецке коммерческие строительные предприятия намерены сократить свои кадры на 20%. Об этом сообщил на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам мэра, «наши строительные коммерческие предприятия готовят предложения по сокращению кадров на 20%». Он добавил, что данные намерения вызваны «отсутствием кредитования со стороны украинских банков».

«Это то, чем я располагаю – предложения о намерениях, а о конкретных фактах пока данных у меня нет», - заключил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.