Строительные предприятия в Донецке уволят каждого пятого
04:37, 29 октября 2008Общество
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Но конкретных данных пока нет
|Олександр ЛУК`ЯНЧЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, по словам мэра, «наши строительные коммерческие предприятия готовят предложения по сокращению кадров на 20%». Он добавил, что данные намерения вызваны «отсутствием кредитования со стороны украинских банков».
«Это то, чем я располагаю – предложения о намерениях, а о конкретных фактах пока данных у меня нет», - заключил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.
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