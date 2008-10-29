Как удержать спрос в период кризиса?

Экономический кризис, который сегодня разворачивается в мире и в Украине, в частности, окажет значительное влияние на развитие мебельного рынка, и снижение темпов развития может достичь 30%.

Такое мнение высказал владелец и топ-менеджер мебельной компании AMF Александр БЕЛЯЕВ, сообщает пресс-служба компании.

Ожидалось, что в этом году рынок мебели вырастет на 25% в денежном эквиваленте и на 5-7% - в количественном. Однако экономический кризис подкорректировал прогнозы, и планируемый рост компенсируется спадом продаж мебели в последние месяцы уходящего года.

«В период кризиса мебельной отрасли важно удержать рынок, не дать возможности резко упасть спросу. Добиться этого можно только адекватной реакцией всех участников рынка на сложившуюся ситуацию. Наиболее приемлемый вариант - снижение прибыли всеми - начиная от поставщиков и заканчивая магазинами. Как итог - большое снижение стоимости продукции для потребителя и сохранение темпов развития отрасли. Если таким образом не удастся удержать объемы продаж, тогда появится наценка в стоимости каждого товара. И рост цен на мебель станет неизбежным», - уверен А.БЕЛЯЕВ.

Он считает, что сильнее всего последствия кризиса мебельная отрасль Украины ощутит в начале следующего года, поскольку темпы развития мебельного рынка в значительной мере зависят от рынка строительного. В наиболее сложном положении, по мнению А.БЕЛЯЕВА, окажутся мебельные компании, которые намеревались выйти на IРО в этом году. «Нехватка средств подтолкнет их к увеличению оборотов за счет снижения стоимости товара и ухудшения его качества», - считает эксперт.

Справка УНИАН. Компания AMF - один из крупнейших производителей офисной мебели. Основана в 1999 году и объединяет семь заводов в трех городах Украины, изготавливающих мебель и комплектующие. Мощности компании AMF позволяют выпускать более 4 млн. офисных стульев в год.