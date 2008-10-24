Биржи продолжает лихорадить

Торги токийского рынка ценных бумаг сегодня открылись с незначительного подъема - менее чем на 1%, а уже через час котировки резко обрушились - на 7%.

Причиной пессимизма стали прогнозы о снижении прибыли таких гигантов японской электроники как «Сони» и «Панасоник».

Снижение котировок зафиксировано сегодня и на других азиатских биржах. Впервые за продолжительное время они не стали продолжать тенденцию торгов американского рынка. Торги в Нью-Йорке накануне закрылись с подъемом индекса Доу-Джонс на 2%. Впрочем сегодня и там можно ожидать новый спад, так как администрация Белого Дома официально констатировала значительное замедление экономики Соединенных Штатов. Политики в разных странах мира призывают сограждан не паниковать.

Такео Кавамура, пресс-секретарь кабинета министров Японии: «Японцы должны больше интересоваться биржами и расценивать их как стабильное место для вкладывания денег, а не как эмоциональные «американские горки» с заграничными инвесторами. Я также думаю, что настало время низких процентных ставок, и правительство должно пересмотреть политику, сделав ее комфортной для биржевого инвестирования».

ICTV