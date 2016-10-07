"В деле есть гостайна": в РФ сегодня предъявят обвинение Сущенко, все суды пройдут в закрытом режиме - адвокат

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Марк Фейгин.

«Роману предъявят обвинение - постановление о привлечении в качестве обвиняемого, его выдвигает следователь. Все это будет проходить в его кабинете в следственном управлении ФСБ, территориально оно находится также на территории СИЗО «Лефортово»», - сказал Фейгин.

Он пояснил, что в этом документе перечисляется событие преступления, квалификация, частично указывается основания ареста и в результативной части будет указано «предъявить обвинение по статье 276 УК РФ».

«Нас ознакамливают с этим постановлением, мы его читаем, после чего составляется протокол об ознакомлении и указывается, признается вина или нет, и готов ли давать показания», - добавил адвокат.

Фейгин подчеркнул, что два дня подряд перед предъявлением обвинения ему не удалось встретиться с его подзащитным, поэтому не было возможности подготовиться к даче показаний.

«Нам не дали конфиденциально пообщаться. Два дня с 9.00 до 18.00 я сидел под «Лефортово», но не смог к нему попасть», - сказал он, пояснив, что из-за этого показания 7 октября даваться не будут.

Фейгин пояснил, что предъявление обвинение без адвоката запрещено, поэтому он будет на месте в 14.30 в Следственном управлении ФСБ.

Он подчеркнул, что с момента ареста к Сущенко не был допущен консул.

Кроме этого, адвокат отметил, что он уже обжаловал арест Сущенко и этот вопрос будет рассматриваться в Московском городском суде ориентировочно до конца октября.

«Это будет скорее всего закрытое заседание и его никто не сможет увидеть, потому что в деле есть гостайна. Все судебные заседания в отношении его будут в закрытом режиме, присутсвие журналистов не допускаются», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ 30 сентября задержали украинского журналиста в Москве, объявив его сотрудником украинской разведки, который «целенаправленно собирал сведения, представляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации». Против Сущенко возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж».

В Минобороны Украины заявили, что Сущенко не имеет никакого отношения к ведомству.

Адвокат Марк Фейгин 3 октября сообщил, что защита обжаловала решение суда об аресте Сущенко. Защитник посетил журналиста и сообщил, что Сущенко свою вину не признает и намерен «воевать».