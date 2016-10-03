ФСБ назвала задержанного в Москве украинского журналиста кадровым разведчиком

Об этом говорится в сообщении ФСБ РФ, текстом которого располагает УНИАН.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Москве при проведении шпионской акции задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Сущенко Роман Владимирович. Гражданин Украины целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», - говорится в сообщении.

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ФСБ возбудила уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, об аресте в Москве по обвинению в «шпионаже» украинского журналиста стало известно вечером 2 октября благодаря общественному движению «Открытая Россия».

«Укринформ» и жена журналиста Анжела Сущенко заключили соглашение о защите Сущенко с известным адвокатом Марком Фейгиным. Он ночью прибыл в СИЗО, где подал заявку на встречу с задержанным.

«Укринформ» обратился с призывом к журналистскому сообществу встать на защиту коллеги, а также с помощью международных правозащитных организаций, дипломатических учреждений Украины и иностранных государств содействовать освобождению Сущенко.

По словам российской правозащитницы, члена общественной наблюдательной комиссии в Москве Зои Световой, Сущенко находится в СИЗО "Лефортово" в полной изоляции.