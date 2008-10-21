Объем фармацевтического рынка Украины - на пороге 3 млрд. долларов

Объем фармацевтического рынка Украины в 2008 году достигнет отметки 3 млрд. долларов.

Такой прогноз озвучил в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной группы «Сократ» Александр ТОПАЧЕВСКИЙ.

По его словам, «несмотря на кризис ликвидности и коллапс фондовых рынков, фармацевтический рынок Украины характеризируется стабильным ростом и рекордным увеличением объемов продаж лидирующих предприятий отрасли». Аналитик считает, что реальный объем рынка в первом полугодии 2008 года составлял 1,35-1,40 млрд. долларов.

Как сообщил А.ТОПАЧЕВСКИЙ, в первом полугодии 2008 года доля розничного фармацевтического рынка составила 83%, рост рынка - 41%. Несмотря на рост объемов продаж, украинские производители продолжают уступать свою рыночную долю зарубежным компаниям, отметил аналитик. По его информации, исходя из объемов продаж в долларовом эквиваленте, доля украинских производителей в первом-втором квартале 2008 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% и составила 22%.

По мнению аналитика, сильнейший еще со времен СССР потенциал отечественных фармацевтов позволяет разрабатывать оригинальные препараты, проблема заключается только в финансировании. «Одной из основных причин снижения рыночной доли украинских производителей является открытость наших рынков после вступления Украины в ВТО, отсутствие производства оригинальных препаратов, а также слабая информированность отечественного потребителя касательно лекарственных средств, которыми можно заменить импортные препараты, рекомендуемые фармацевтами», - считает А.ТОПАЧЕВСКИЙ.

Аналитик полагает, что изменить ситуацию может государственное регулирование в отрасли. По его словам, «расширение списка лекарственных средств отечественного производства и снижение доли импортных препаратов, продаваемых по рецепту, полученному после консультации у врача, замедлит потерю рыночной доли локальных компаний». Как считает аналитик, для реализации рецептурного подхода, который подразумевает рекомендацию отечественной продукции, необходимо дополнительное финансирование здравоохранительной сферы и увеличение зарплат врачей.

А.ТОПАЧЕВСКИЙ отметил, что «сегодня фармацевтический рынок Украины - это сложный, сильно фрагментированный структурный элемент системы здравоохранения». Он подчеркнул, что «для сохранения отечественных производителей государство обязано предпринять ряд мер, предохраняющих их от возрастающей конкуренции со стороны крупных зарубежных игроков, которые станут консолидаторами фармацевтической отрасли после внедрения GMP стандартов в 2009-2011 году».

Как сообщалось, GMP (Good Manufacturing Practice) стандартизация подразумевает как улучшение качества менеджмента и квалификации работников, так и модернизацию мощностей. Согласно выпущенному правительством указу, все компании фармацевтического рынка Украины обязаны провести такую модернизацию до 2009 года. Возможно, дата будет отодвинута до 2011 года.