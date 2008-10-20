Янукович критикует Кабмин за зерно и дорогу

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ подверг критике продовольственную политику Кабинета Министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая перед делегатами Одесской областной конференции Партии регионов, он сказал: «Государство создало хорошие условия не для хлеборобов, а для зернотрейдеров». По его словам, зернотрейдеры фактически получили возможность по низким ценам закупать зерно у крестьян и отправлять его на экспорт. Причем, предположил В.ЯНУКОВИЧ, скорее всего, часть этого зерна будет «припрятана до тех пор, пока цены на него не возрастут, а потом продана нам же, но уже дороже».

Вследствие такой политики, считает он, вопреки собранному рекордному урожаю зерна, стоимость хлеба в стране увеличивается. Между тем, правительство могло снизить его стоимость в два раза.

В.ЯНУКОВИЧ также высказал мнение, что Кабмин должен лучше финансировать программу подготовки Украины к Евро-2012. В частности, в государственных капиталовложениях нуждается строительство магистрали «Одесса-Рени» - за счет местных бюджетов эту дорогу не построить. Такого же подхода требует и решение вопроса об обеспечении населенных пунктов юго-западных районов Одесщины качественной питьевой водой.

Выходом из сложившейся ситуации, считает лидер ПР, является отстранение от власти правящих политических сил и формирование нового правительства, которое сумеет решить накопившиеся проблемы.