Янукович критикует Кабмин за зерно и дорогу
"Новое правительство решит проблемы..."
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ подверг критике продовольственную политику Кабинета Министров Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, выступая перед делегатами Одесской областной конференции Партии регионов, он сказал: «Государство создало хорошие условия не для хлеборобов, а для зернотрейдеров». По его словам, зернотрейдеры фактически получили возможность по низким ценам закупать зерно у крестьян и отправлять его на экспорт. Причем, предположил В.ЯНУКОВИЧ, скорее всего, часть этого зерна будет «припрятана до тех пор, пока цены на него не возрастут, а потом продана нам же, но уже дороже».
Вследствие такой политики, считает он, вопреки собранному рекордному урожаю зерна, стоимость хлеба в стране увеличивается. Между тем, правительство могло снизить его стоимость в два раза.
В.ЯНУКОВИЧ также высказал мнение, что Кабмин должен лучше финансировать программу подготовки Украины к Евро-2012. В частности, в государственных капиталовложениях нуждается строительство магистрали «Одесса-Рени» - за счет местных бюджетов эту дорогу не построить. Такого же подхода требует и решение вопроса об обеспечении населенных пунктов юго-западных районов Одесщины качественной питьевой водой.
Выходом из сложившейся ситуации, считает лидер ПР, является отстранение от власти правящих политических сил и формирование нового правительства, которое сумеет решить накопившиеся проблемы.