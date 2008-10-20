Эксперты увидели, что Тимошенко подражает Обаме и Маккейну

Эксперты считают инициативу Юлии Тимошенко о создании новой коалиции в парламенте для предотвращения негативного влияния мирового кризиса на экономику Украины уместной Сергей Кисельов, Школа политической аналитики при Киево-Могилянской академии: Нормальная инициатива. Потому что альтернативой такому объединению в новую коалицию станут выборы, а это опасно для экономики. Так, только за сентябрь, из-за падение цен на металл на мировых рынках, украинская металлургия сократила производство на 11%. Есть существенные проблемы в банковском секторе и на фондовом рынке, и усугублять эти проблемы еще и новыми выборами – плохая идея. Кроме того, суммарные расходы всех кандидатов на выборы (а это – ориентировочно, около 10 млрд. грн.) – это деньги, изъятые из бизнеса, что тоже не будет способствовать улучшению экономической ситуации. И, наконец, из-за досрочных выборов Украина на несколько месяцев останется без дееспособного парламента, а значит – без возможности оперативно реагировать на кризисные явления в экономике.

Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций отмечает, что в сегодняшней ситуации все политические силы должны попытаться поработать в конструктивном режиме. Мировые и внутренние украинские экономические вызовы в настоящее время требуют полномасштабных технических ответов и принятия непопулярных решений. Чтоб предотвратить самые серьезные последствия мирового кризиса, и власть, и оппозиция, должны отказаться от соблазна популизма и оставить попытки помочь только „своим” – для спасения экономики необходимы совместные усилия всех институций власти – убежден эксперт.

Ярослав Жалило, Президент Центра антикризисных исследований: Ни для кого не секрет, что государство должно быть дееспособно – особенно в условиях, когда нужно своевремен-но реагировать на мировые проблемы и решать проблемы, накопившиеся в экономике страны. Сейчас власть и политики в Украине заняты только противостояниям, поэтому уместна любая попытка объединить их и заставить государственную машину работать эффективно.

Виктор Лисицкий, экономист: Предложение премьера разумно. Так делается сейчас во всем мире – достаточно вспомнить пример, как кандидаты в президенты США Обама и Маккейн пришли к единому мнению в отношении антикризисных мер собственного правительства. Украина, в отличие от США, еще не почувствовала на себе всех негативных последствий мирового кризиса, но ситуация в банковской сфере и в металлургии, хотя и вызвана в большей мере внутренними проблемами, не может не вызывать беспокойства. Ведь известно, что украинская банковская система позаимствовала за рубежом больше 40 млрд. долл. – и проблемы с этими займами легко предусмотреть, к ним нужно быть готовыми. Следовательно, консолидация всех политических сил для выработки и реализации предупредительных мер в экономике – это актуально. И досадно, что большинство политиков остались безразличны к такой инициативе главы правительства.