"Расширяя масштабы противодействия ВИЧ в Украине" (пресс-конференция)

21 октября в 14.30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Расширяя масштабы противодействия ВИЧ в Украине”.

Участники: Исполнительный директор Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЕЙДС) Питер Пиот. Под вопросом участие специального представителя ЮНЕЙДС Ее Королевского Высочества, крон-принцессы Норвегии Метте-Марит.

(ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

Цель визита - поддержка расширения масштабов противодействия СПИДу в Украине.

Во время визита П.Пиот и крон-принцесса Норвегии Метте-Марит должны встретиться с высокопоставленными должностными лицами; людьми, живущими с ВИЧ, представителями различных организаций гражданского общества, ВИЧ-сервисных НПО, религиозных конфессий, молодежными активистами, представителями частного сектора и донорского сообщества