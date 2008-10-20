«Джинса» на телеканалах станет катастрофой для общества - эксперт
Редакции должны сопротивляться?
Исполнительный директор Института массовой информации Виктория СЮМАР считает, что использование “джинсы” на украинских телеканалах будет иметь катастрофические последствия для общества.
Об этом она сказала во время круглого стола “Цензура кошелька: Как преодолеть коррупцию в журналистских кругах”.
“Самое главное, что это будет иметь катастрофические последствия для общества. Это означает, что людей фактически оставили без знаний и понимания того, что происходит в стране, потому что реальных проблем никто уже на телевидении не поднимает”, - сказала эксперт.
По убеждению В.СЮМАР, это также является вопросом перспективы страны. “Страна, политики которой заявляют, что они идут в Европу, а люди которой не знают, что такое Европа, как к ней идти, такая страна теряет перспективу, она никуда не идет, она стоит на месте. Если общество не развивается, страна не развивается также”, - сказала она.
В.СЮМАР предполагает, что именно этого хотят политики, которые сегодня находятся у власти, ведь для них такая система является удобной.
Кроме того, В.СЮМАР считает, что использование “джинсы” будет иметь последствия и для самих журналистов. “Мы снова теряем профессию, это не журналистика, если вам говорят, что вам сделать и как сделать, и за это платят деньги. Основной капитал журналиста - это не деньги, а авторитет и доверие”, - сказала она.
По словам В.СЮМАР, для телеканалов, которые используют “джинсу”, последствия будут негативными. “Что формирует рейтинг того или другого телеканала? Это доверие его аудитории, и от этого зависят все рекламные деньги, которые приходят на канал. Если доверия аудитории нет, то, соответственно, люди будут искать другие источники информации”, - сказала она.
По мнению В.СЮМАР, для преодоления этой проблемы нужны многие годы.
По ее словам, приближаются новые выборы, и заинтересованность в заказных материалах растет. Кроме того, финансовый кризис, который надвигается, будет усиливать эту проблему. “Владельцы и топ-менеджеры вряд ли поймут последствия для бизнеса, поскольку финансовый кризис приведет к сокращению рекламных бюджетов, а люди уже успели привыкнуть получать огромные прибыли и приличные деньги и будут “догонять” этот из других источников”, - считает она.
В.СЮМАР также отметила, что сегодня наблюдается кризис журналистской среды, которая является разъединенной. Она считает, что пока не будет сопротивления в редакциях, “джинса” будет процветать.
В.СЮМАР выразила убеждение, что общество уже должно начинать диктовать свои условия. “Если общество скажет свое слово в смысле рейтингов телеканалов, если их рейтинги упадут, упадет уровень доверия, если политики увидят, что проплаченные деньги не дают результатов в смысле процентов, полученных на выборах, это будет основным фактором, который может изменить эту ситуацию”, - считает эксперт.